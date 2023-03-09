Фролов: у «Зенита» были бы самые перспективные россияне, если бы не ставка на бразильцев

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о перспективах российского футбола.
«Интерес к РПЛ падает не поэтому. Где-то я с вами согласен, но есть и плюсы, потому что очень много молодых российских футболистов получают игровую практику. Понятно, что уровень где-то падает, но это огромная возможность для молодых перспективных ребят заявить о себе. В нашей команде много россиян хорошо себя проявляют, наши бывшие футболисты играют в «Спартаке», «Локомотиве». Дай бог, чтобы данная тенденция продолжалась.
Если бы РПЛ была без легионеров, за чемпионство боролись бы «Крылья Советов»? В Ростове неплохая команда, в Краснодаре, у ЦСКА. Если бы «Зенит» не делал ставку на бразильцев, самые перспективные русские ребята были бы в Санкт-Петербурге.
По поводу отстранения российского футбола: нам необходимы игры с другими странами, потому что вариться в собственном соку — не самое лучшее. Азия? Вряд ли, это неудобно", — приводит слова Фролова «РБ Спорт».
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