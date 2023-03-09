Экс-игрок «Спартака» Нимели: когда покинул Россию, сильно скучал по борщу

24-летний либерийский экс-нападающий «Спартака» Сильванус Нимели признался в любви к борщу.
«Почувствовал ли разницу между Россией и Узбекистаном? Пока особых отличий не вижу. Я месяц назад перебрался сюда, поэтому тяжело судить. Но мне нравится, что здесь многие говорят по-русски, похожая кухня и много русских блюд.
В России я просто обожал борщ! Это мой любимый суп. Когда я покинул Россию, то сильно скучал по борщу. В Узбекистане я ем борщ практически каждый день, когда есть такая возможность. Я люблю борщ!», — приводит слова Нимели Metaratings.
Нимели выступал за «Спартак-2» с 2017 по 2021 годы, провёл 109 матчей, отметившись 23 голами и 15 результативными передачами. Кроме того, на счету НИмели есть один матч за основную команду «Спартака».
В нынешнем сезоне 24-летний нападающий выступает за «Сурхан» в чемпионате Узбекистана.
- 9 марта 2023
-
04:26
-
04:23
-
04:03
-
03:47
-
03:42
-
03:40
-
03:38
-
02:59
-
02:45
-
02:29
-
02:17
-
02:04
-
02:03
-
01:56
-
01:50
-
01:46
-
01:40
-
01:32
-
01:19
-
01:14
-
01:11
-
01:05
-
01:02
-
00:59
-
00:53
-
00:49
-
00:49
-
00:42
-
00:41
-
00:22
-
00:20
-
00:12
-
00:06
-
00:04
- 8 марта 2023
-
23:58