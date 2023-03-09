Экс-игрок «Спартака» Нимели: когда покинул Россию, сильно скучал по борщу

24-летний либерийский экс-нападающий «Спартака» Сильванус Нимели признался в любви к борщу.

«Почувствовал ли разницу между Россией и Узбекистаном? Пока особых отличий не вижу. Я месяц назад перебрался сюда, поэтому тяжело судить. Но мне нравится, что здесь многие говорят по-русски, похожая кухня и много русских блюд.

В России я просто обожал борщ! Это мой любимый суп. Когда я покинул Россию, то сильно скучал по борщу. В Узбекистане я ем борщ практически каждый день, когда есть такая возможность. Я люблю борщ!», — приводит слова Нимели Metaratings.

Нимели выступал за «Спартак-2» с 2017 по 2021 годы, провёл 109 матчей, отметившись 23 голами и 15 результативными передачами. Кроме того, на счету НИмели есть один матч за основную команду «Спартака».

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий выступает за «Сурхан» в чемпионате Узбекистана.