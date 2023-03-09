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Голкипер «Баварии» — о спасении де Лигта: оставлю грузовик с шоколадом у его порога!

Голкипер «Баварии» Ян Зоммер прокомментировал эпизод со спасение защитника Маттейса де Лигта в ответном матче с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В одном из эпизодов Зоммер допустил ошибку, потеряв мяч. Полузащитник «ПСЖ» Витинья пробивал уже в пустые ворота, но де Лигт в невероятном прыжке вынес мяч с линии ворот.

«Я оставлю грузовик со швейцарским шоколадом у его порога!» — приводит слова де Лигта официальный сайт УЕФА.

В итоге, «Бавария» одержала победу со счётом 2:0 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Для «Баварии» это 21-й выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, что является рекордом за всю историю турнира.

Жеребьёвка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 17 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

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