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Непомнящий: У «Спартака» почти не осталось шансов догнать «Зенит»

Непомнящий: У «Спартака» почти не осталось шансов догнать «Зенит»
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ в сезоне-2022/2023.

«Еще в конце первой части сезона было понятно, что чемпионская гонка в РПЛ близится к завершению и что «Зенит» — единоличный лидер. Но тогда «Спартак» имел теоретическую возможность навязать борьбу петербуржцам, а после матча с «Уралом» у красно-белых почти не осталось шансов догнать «Зенит». Восемь очков — слишком большой отрыв. Думаю, у команды Семака больше нет конкурентов в этом сезоне, учитывая, как уверенно они выступают.

Но интрига в РПЛ все равно жива — интересно, как сложится борьба за медали, в первой пятерке все может измениться. Любопытно понаблюдать, сможет ли «Ростов» занять место в тройке и не проиграть борьбу «Динамо» и ЦСКА», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

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