Агент – о травме Чернова: сборной России нужны полностью дееспособные футболисты

Агент Вадим Шпинёв прокомментировал включение в расширенный список сборной России на мартовский сбор своего клиента, Никиты Чернова. Чернов получил травму в матче «Спартак» – «Урал» (2:2).

«Мне сложно сказать по поводу того, поедет ли он в расположение сборной или нет. В расположении сборной, наверное, нужны футболисты дееспособные полностью. Сбор короткий, он меньше десяти дней. Решение будет принимать главный врач и, конечно, главный тренер сборной Валерий Георгиевич — приезжать или нет Никите», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

На счету Чернова два матча в составе сборной России.

В расширенный список состава сборной России перед товарищеским матчем с Ираном в Тегеране вошёл 41 футболист.