Градиленко: надо запретить покупать иностранцев в РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Градиленко выразил мнение, что в РПЛ необходимо прекратить тратить деньги на легионеров, а деньги направить на развитие детско-юношеского футбола.

«К сожалению, сейчас не очень пристально слежу за своим любимым клубом (»Спартаком" — Прим. «Чемпионата»), но тот факт, что на кубковый матч с «Локомотивом» в составе появились 11 россиян – это очень радостно и круто. Вот мы все время покупаем иностранцев, а зачем? Зачем мы тратим деньги на это? Чтобы играть за кубок России в «пути регионов»? А тут Абаскаль показал, что у нас есть 11 россиян, которые могут играть. И пусть играют. Сейчас вообще надо запретить покупать иностранцев. А деньги направлять на развитие детско-юношеского футбола, на строительство футбольных манежей, полноразмерных, для возможности полноценных тренировок зимой", — приводит слова Градиленко «РБ Спорт».