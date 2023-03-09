Градиленко: надо запретить покупать иностранцев в РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Градиленко выразил мнение, что в РПЛ необходимо прекратить тратить деньги на легионеров, а деньги направить на развитие детско-юношеского футбола.
«К сожалению, сейчас не очень пристально слежу за своим любимым клубом (»Спартаком" — Прим. «Чемпионата»), но тот факт, что на кубковый матч с «Локомотивом» в составе появились 11 россиян – это очень радостно и круто. Вот мы все время покупаем иностранцев, а зачем? Зачем мы тратим деньги на это? Чтобы играть за кубок России в «пути регионов»? А тут Абаскаль показал, что у нас есть 11 россиян, которые могут играть. И пусть играют. Сейчас вообще надо запретить покупать иностранцев. А деньги направлять на развитие детско-юношеского футбола, на строительство футбольных манежей, полноразмерных, для возможности полноценных тренировок зимой", — приводит слова Градиленко «РБ Спорт».
- 9 марта 2023
-
05:49
-
05:33
-
04:55
-
04:42
-
04:26
-
04:23
-
04:03
-
03:47
-
03:42
-
03:40
-
03:38
-
02:59
-
02:45
-
02:29
-
02:17
-
02:04
-
02:03
-
01:56
-
01:50
-
01:46
-
01:40
-
01:32
-
01:19
-
01:14
-
01:11
-
01:05
-
01:02
-
00:59
-
00:53
-
00:49
-
00:49
-
00:42
-
00:41
-
00:22
-
00:20