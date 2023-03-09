Нимели рассказал об упущеной возможности сыграть за «Спартак» с «Ливерпулем»

Бывший нападающий московского «Спартака» Сильванус Нимели рассказал о несостоявшемся дебюте за красно-белых в игре Лиги чемпионов.

«Это была первая встреча с «Ливерпулем», я провёл две тренировки со «Спартак-2» и был в своём номере на базе. Переводчик команды Дима Крайтор позвонил мне и сказал, что завтра я тренируюсь с основой. Я переспросил: «Это правда? Через два дня же матч с «Ливерпулем». Дима сказал: «Давай, готовься!»

По-моему, тогда получили травмы и Луис Адриано, и Зе Луиш. Я два дня тренировался с основой, а в двусторонке Каррера ставил меня на позицию центрального нападающего. Я должен был играть, но уже после ужина накануне матча Массимо Каррера пришёл ко мне в номер и сказал, что с Луисом Адриано всё в порядке. Это был полный капец! Каррера похлопал меня по плечу и сказал: «Ниме, не переживай. Ты ещё получишь свой шанс». Но шанса так и не было.

Почему не удалось заиграть в основе «Спартака»? Я не знаю. Считаю, что заслуживал играть в первой команде. Многие говорили мне, что я должен играть за «Спартак». Может быть, не получил свой шанс из-за лимита на легионеров. Стоит признать, что в линии атаки почти всегда была большая конкуренция. При этом всё равно считаю, что был достоин играть за «Спартак», – приводит слова Нимели Metaratings.