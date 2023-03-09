Экс-игрок «Спартака» Нимели: люди в России – просто потрясающие

Бывший нападающий московского «Спартака» Сильванус Нимели рассказал о периоде жизни в России.

«Я подружился со многими людьми. Люди в России – просто потрясающие! Я чувствовал себя почти как дома. Ещё понравилась Красная площадь. Это очень мощное место. Но туда нужно ходить поздно вечером или даже ночью, когда не так много людей. Я гулял там практически каждую неделю.

Было ли трудно оставаться в стороне от ночных клубов и разгульного образа жизни? Нет, абсолютно несложно, потому что я никогда не был в этом заинтересован. В моей семье очень строго относились к алкоголю и к наркотикам. Ну и, к тому же, игрокам такого большого клуба, как «Спартак», нужно всегда аккуратно вести себя в публичных местах.

Когда в «Спартак-2» были Сакала и Самбу, мы много гуляли по Москве. Иногда заходили в рестораны и в магазины на шопинг. Но Москва настолько большой и красивый город, что мы в основном просто гуляли: брали кофе и сидели где-нибудь в парке», – приводит слова Нимели Metaratings.