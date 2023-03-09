Экс-игрок «Спартака» Нимели: люди в России – просто потрясающие

Бывший нападающий московского «Спартака» Сильванус Нимели рассказал о периоде жизни в России.
«Я подружился со многими людьми. Люди в России – просто потрясающие! Я чувствовал себя почти как дома. Ещё понравилась Красная площадь. Это очень мощное место. Но туда нужно ходить поздно вечером или даже ночью, когда не так много людей. Я гулял там практически каждую неделю.
Было ли трудно оставаться в стороне от ночных клубов и разгульного образа жизни? Нет, абсолютно несложно, потому что я никогда не был в этом заинтересован. В моей семье очень строго относились к алкоголю и к наркотикам. Ну и, к тому же, игрокам такого большого клуба, как «Спартак», нужно всегда аккуратно вести себя в публичных местах.
Когда в «Спартак-2» были Сакала и Самбу, мы много гуляли по Москве. Иногда заходили в рестораны и в магазины на шопинг. Но Москва настолько большой и красивый город, что мы в основном просто гуляли: брали кофе и сидели где-нибудь в парке», – приводит слова Нимели Metaratings.
- 9 марта 2023
-
07:06
-
06:49
-
06:40
-
06:22
-
05:49
-
05:33
-
04:55
-
04:42
-
04:26
-
04:23
-
04:03
-
03:47
-
03:42
-
03:40
-
03:38
-
02:59
-
02:45
-
02:29
-
02:17
-
02:04
-
02:03
-
01:56
-
01:50
-
01:46
-
01:40
-
01:32
-
01:19
-
01:14
-
01:11
-
01:05
-
01:02
-
00:59
-
00:53
-
00:49
-
00:49