Нимели: Ещенко в «Спартаке» называл меня машиной

Бывший нападающий московского «Спартака» Сильванус Нимели рассказал о периоде карьеры в столичной команде.

«Мы с Фэшном Сакалой и Идрисой Самбу жили на базе, там же было несколько россиян. В Тарасовке мы пересекались с главной командой, я познакомился с Зе Луишем, Квинси Промесом и Луисом Адриано. Когда они узнали, что я живу на базе, то очень сильно удивились. Но я сказал: «Меня всё устраивает тут, всё окей».

В «Спартаке-2» легионерам очень сильно помогал переводчик по имени Дмитрий, при этом он потом работал в первой команде. Мы сдружились и даже познакомились с его друзьями. Дмитрий объяснял нам, что и как тут устроено.

Я хорошо общался со многими россиянами, почти со всеми ребятами из «Спартака-2»: с Ильёй Гапоновым, Антоном Шитовым, Димой Маркитесовым. А когда меня приглашали на тренировки с основой, то очень тепло относились ко мне из россиян Ещенко и Глушаков. Ещенко называл меня машиной!» – приводит слова Нимели Metaratings.