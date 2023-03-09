Нимели: Ещенко в «Спартаке» называл меня машиной

Бывший нападающий московского «Спартака» Сильванус Нимели рассказал о периоде карьеры в столичной команде.
«Мы с Фэшном Сакалой и Идрисой Самбу жили на базе, там же было несколько россиян. В Тарасовке мы пересекались с главной командой, я познакомился с Зе Луишем, Квинси Промесом и Луисом Адриано. Когда они узнали, что я живу на базе, то очень сильно удивились. Но я сказал: «Меня всё устраивает тут, всё окей».
В «Спартаке-2» легионерам очень сильно помогал переводчик по имени Дмитрий, при этом он потом работал в первой команде. Мы сдружились и даже познакомились с его друзьями. Дмитрий объяснял нам, что и как тут устроено.
Я хорошо общался со многими россиянами, почти со всеми ребятами из «Спартака-2»: с Ильёй Гапоновым, Антоном Шитовым, Димой Маркитесовым. А когда меня приглашали на тренировки с основой, то очень тепло относились ко мне из россиян Ещенко и Глушаков. Ещенко называл меня машиной!» – приводит слова Нимели Metaratings.
- 9 марта 2023
-
08:42
-
08:30
-
08:06
-
07:59
-
07:06
-
06:49
-
06:40
-
06:22
-
05:49
-
05:33
-
04:55
-
04:42
-
04:26
-
04:23
-
04:03
-
03:47
-
03:42
-
03:40
-
03:38
-
02:59
-
02:45
-
02:29
-
02:17
-
02:04
-
02:03
-
01:56
-
01:50
-
01:46
-
01:40
-
01:32
-
01:19
-
01:14
-
01:11
-
01:05
-
01:02