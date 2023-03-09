«Не думаю, что они создали нам проблемы». Юпамекано — о победе над «ПСЖ»
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Защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано прокомментировал победу команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:0). Напомним, в первой встрече мюнхенцы также переиграли парижан – со счётом 1:0.
«Я не думаю, что парижане создали нам проблемы. Мы знали, что сложно будет обеим командам. Я часто играл против Килиана Мбаппе и постарался закрыть его – это было непросто. Мы знали, что нужно перекрывать свободные зоны. Сегодня мы показали командную игру. Тренер предупреждал, что мы должны быть готовы, и мы были», – приводит слова Юпамекано официальный сайт УЕФА со ссылкой на Canal+.
Напомним, ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов также вышли «Челси», «Бенфика» и «Милан».
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