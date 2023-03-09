Принадлежащий «Динамо» Шиманьски: я счастлив в «Фейеноорде», но не всё зависит от меня

Польский полузащитник «Фейеноорда» Себастьян Шиманьски, права на которого принадлежат московскому «Динамо», ответил на вопрос о своём будущем.

«Все хотят мира, и я тоже. Пришлось принять решение уехать из России. Я был счастлив перейти в «Фейеноорд», я счастлив в этом клубе. Не думаю, что могу добавить сюда что-то ещё.

Но не всё зависит от меня. Я не тот человек, чтобы отвечать на вопросы о моём будущем. Могу только заверить, что я счастлив в клубе, чувствую себя хорошо и хочу бороться за три трофея как можно дольше», — приводит Sport.pl слова Шиманьски с пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Лиги Европы с донецким «Шахтёром».

Себастьян Шиманьски пополнил состав «Фейеноорда» на правах аренды, его контракт с московским клубом рассчитан до 2026 года. В «Динамо» ранее заявляли, что ждут возвращения футболиста по истечении срока аренды.

Матч 1/8 финала Лиги Европы между «Шахтёром» и «Фейеноордом» пройдёт сегодня в Варшаве. Начало — в 23:00 мск.