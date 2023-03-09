Принадлежащий «Динамо» Шиманьски: я счастлив в «Фейеноорде», но не всё зависит от меня

Польский полузащитник «Фейеноорда» Себастьян Шиманьски, права на которого принадлежат московскому «Динамо», ответил на вопрос о своём будущем.
«Все хотят мира, и я тоже. Пришлось принять решение уехать из России. Я был счастлив перейти в «Фейеноорд», я счастлив в этом клубе. Не думаю, что могу добавить сюда что-то ещё.
Но не всё зависит от меня. Я не тот человек, чтобы отвечать на вопросы о моём будущем. Могу только заверить, что я счастлив в клубе, чувствую себя хорошо и хочу бороться за три трофея как можно дольше», — приводит Sport.pl слова Шиманьски с пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Лиги Европы с донецким «Шахтёром».
Себастьян Шиманьски пополнил состав «Фейеноорда» на правах аренды, его контракт с московским клубом рассчитан до 2026 года. В «Динамо» ранее заявляли, что ждут возвращения футболиста по истечении срока аренды.
Матч 1/8 финала Лиги Европы между «Шахтёром» и «Фейеноордом» пройдёт сегодня в Варшаве. Начало — в 23:00 мск.
- 9 марта 2023
-
10:43
-
10:31
-
10:21
-
10:09
-
10:05
-
10:00
-
09:53
-
09:51
-
09:40
-
09:36
-
09:33
-
09:22
-
08:42
-
08:30
-
08:06
-
07:59
-
07:06
-
06:49
-
06:40
-
06:22
-
05:49
-
05:33
-
04:55
-
04:42
-
04:26
-
04:23
-
04:03
-
03:47
-
03:42
-
03:40
-
03:38
-
02:59
-
02:45
-
02:29
-
02:17