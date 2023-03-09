«Не вижу никого, кто был бы сильнее нас». Президент «Баварии» — о шансах на победу в ЛЧ

Президент «Баварии» Герберт Хайнер после победы во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:0) оценил шансы мюнхенского клуба на победу в Лиге чемпионов.

«Я всегда говорил, что у нас отличная команда, способная проявить себя в еврокубках. Думаю, у нас есть все шансы на победу. Нужно немного удачи, но я не вижу никого, кто был бы сильнее нас», – приводит слова Хайнера в соцсетях журналист Мартин Фолькмар.

Напомним, «Бавария» в последний раз побеждала в Лиге чемпионов в 2020 году. Тогда в финальном матче мюнхенцы обыграли «ПСЖ» со счётом 1:0. Единственный гол забил вингер Кингсли Коман. Всего на счету «Баварии» шесть побед в турнире.

Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»: