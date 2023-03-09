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«Не вижу никого, кто был бы сильнее нас». Президент «Баварии» — о шансах на победу в ЛЧ

«Не вижу никого, кто был бы сильнее нас». Президент «Баварии» — о шансах на победу в ЛЧ
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер после победы во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:0) оценил шансы мюнхенского клуба на победу в Лиге чемпионов.

«Я всегда говорил, что у нас отличная команда, способная проявить себя в еврокубках. Думаю, у нас есть все шансы на победу. Нужно немного удачи, но я не вижу никого, кто был бы сильнее нас», – приводит слова Хайнера в соцсетях журналист Мартин Фолькмар.

Напомним, «Бавария» в последний раз побеждала в Лиге чемпионов в 2020 году. Тогда в финальном матче мюнхенцы обыграли «ПСЖ» со счётом 1:0. Единственный гол забил вингер Кингсли Коман. Всего на счету «Баварии» шесть побед в турнире.

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