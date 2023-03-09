Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший капитан сборной Сирии получил пожизненную дисквалификацию за нападение на судью

Бывший капитан сборной Сирии получил пожизненную дисквалификацию за нападение на судью
Аудио-версия:
Комментарии

Сирийская футбольная ассоциация (SFA) пожизненно дисквалифицировала бывшего капитана национальной сборной и защитника «Аль-Джаиша» Ахмада Аль-Салиха за нападение на судью.

Как сообщает ВВС, Аль-Салих набросился на судью после получения красной карточки во время матча высшего дивизиона с «Аль-Ватбом». Футболист ударил арбитра ногой, оскорблял его и плюнул в него. После матча Аль-Салих продолжил оскорблять судью в подтрибунном помещении. Инцидент произошёл 3 марта, но только сейчас SFA вынесла окончательное решение.

Дисциплинарный комитет SFA пожизненно дисквалифицировал и оштрафовал 33-летнего Аль-Салиха. На «Аль-Джаиш» также наложен штраф за поведение футболиста. Все меры наказания не могут быть обжалованы.

Аль-Салих провёл 54 матча в составе сборной Сирии и отметился в них двумя забитыми мячами.

0
0
2
0
1
0
Поделиться
Теги Футбол •••

Источник: BBC

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023