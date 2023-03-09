Бывший капитан сборной Сирии получил пожизненную дисквалификацию за нападение на судью

Сирийская футбольная ассоциация (SFA) пожизненно дисквалифицировала бывшего капитана национальной сборной и защитника «Аль-Джаиша» Ахмада Аль-Салиха за нападение на судью.
Как сообщает ВВС, Аль-Салих набросился на судью после получения красной карточки во время матча высшего дивизиона с «Аль-Ватбом». Футболист ударил арбитра ногой, оскорблял его и плюнул в него. После матча Аль-Салих продолжил оскорблять судью в подтрибунном помещении. Инцидент произошёл 3 марта, но только сейчас SFA вынесла окончательное решение.
Дисциплинарный комитет SFA пожизненно дисквалифицировал и оштрафовал 33-летнего Аль-Салиха. На «Аль-Джаиш» также наложен штраф за поведение футболиста. Все меры наказания не могут быть обжалованы.
Аль-Салих провёл 54 матча в составе сборной Сирии и отметился в них двумя забитыми мячами.
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