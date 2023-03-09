Ришарлисон — о матче с «Миланом»: не понимаю, почему сижу в запасе

Бразильский нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон выразил недовольство своей ролью в команде после домашней ничьей в ответном матче 1/8 финала турнира с «Миланом» (0:0). Итальянский клуб прошёл дальше за счёт победы в первом матче (1:0). Бразилец появился на поле только на 70-й минуте.

«Я не понимаю, почему сижу в запасе. У меня всё шло хорошо, наступил отличный период, мы обыграли «Вест Хэм» и «Челси» (в тех матчах Ришарлисон выходил в стартовом составе. – Прим. ред.). И вдруг меня посадили на скамейку и выпустили на пять минут против «Вулверхэмптона». Я спросил: «Почему так?» Но не получил ответа.

За день до матча тренер попросил меня пройти тест в зале, чтобы понять, готов ли я сыграть. И прямо перед матчем он оставил меня в запасе. Такие вещи просто невозможно понять. Посмотрим, что он скажет завтра, но дураков здесь нет. Я профессионал. Я работаю каждый день и хочу играть.

Этот сезон, простите за такое выражение, – просто дерьмо, потому что я не играю. Мне мешала травма, но теперь, выходя на поле, я готов отдать жизнь. Я хорошо провёл два матча. Считаю, что заслужил выйти в стартовом составе», — приводит слова Ришарлисона ESPN.com.br.