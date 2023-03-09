Доннарумма: в Лиге чемпионов всё решают мелочи. В «ПСЖ» всем нам горько и обидно
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Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:2).
«Ребята сильно переживают. Это большое разочарование. В Лиге чемпионов всё решают мелочи. Мы могли сыграть лучше в первом тайме, но не получилось. Всем нам горько и обидно», – приводит слова Доннаруммы официальный сайт УЕФА.
Напомним, в первой встрече парижане уступили дома «Баварии» со счётом 0:1.
Единственный раз «ПСЖ» выходил в финал Лиги чемпионов в 2020 году, уступив в нём «Баварии» (0:1). В плей-офф 2021 года парижане уступили в полуфинале «Манчестер Сити», в 2022-м — в 1/8 финала «Реалу».
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