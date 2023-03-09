Судья Мешков не получил назначения на 19-й тур РПЛ после ошибки в матче «Спартак» — «Урал»

Арбитр Виталий Мешков не получил назначения на 19-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В прошлом туре этот арбитр серьёзно ошибся в игре «Спартака» и «Урала» (2:2). Мешков свистнул в момент, когда красно-белые забивали третий гол. Формально мяч пересёк линию ворот екатеринбуржцев уже после свистка, поэтому взятие ворот засчитано не было.
После этой результативной ошибки судья подвергся массовой критике и в итоге не получил назначения на следующий тур чемпионата России.
При этом стоит отметить, что в 19-м туре в роли главного арбитра на матче РПЛ дебютирует Сергей Чебан. Ранее он никогда не был главным судьёй на матчах элитного дивизиона чемпионата России по футболу.
С полным списком судейских назначений на матчи 19-го тура РПЛ можно ознакомиться по ссылке.
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