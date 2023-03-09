Фердинанд: «МЮ» нужен новый нападающий. В глаза бросаются два варианта: Осимхен и Кейн

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд порассуждал о возможных трансферах клуба ближайшим летом. Ранее сообщалось, что покупка центрального нападающего является приоритетной целью клуба на следующее трансферное окно.
«Я думаю, что «Юнайтед» хочет подписать нападающего, в этом нет никаких секретов. Вегорст, вероятно, был краткосрочным вариантом, хотя я думаю, что он многое предложил команде и делает всё, что хотел бы тренер.
В глаза бросаются два варианта. Виктор Осимхен — чистая «девятка»! Он, возможно, сейчас в лучшей форме, чем кто-либо в мире. Также люди говорят о Гарри Кейне, возможно, в ближайшее время он начнёт переговоры о контракте с «Тоттенхэмом», или, возможно, он захочет перейти в другой клуб.
Я был бы не против, если клуб возьмёт кого-то из этих двоих. Думаю, что трансфер «девятки», которая может забивать 20–25 голов за сезон — это то, к чему стремится клуб», — приводит слова Фердинанда William Hill.
- 9 марта 2023
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