Президент Северного Кипра влетел в штангу, играя в футбол с подростками в школе. Видео
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Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар угодил в неприятную ситуацию во время посещения одной из местных школ.
62-летний политик решил поучаствовать в футбольном матче с подростками. На появившемся в интернете видео Татар играет в футбол и бежит к воротам, замыкая навес. Однако мяч был перехвачен соперниками, после чего президент упал, сильно ударившись о штангу.
Отметим, что Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) — частично признанное государство, занимающее северную треть острова Кипр, расположенного в границах Республики Кипр. ТРСК признана только Турцией и сильно зависит от её экономической, политической и военной поддержки.
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