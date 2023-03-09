Шитов: уход Пиняева и Глушенкова сильно не сказался на «Крыльях Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов ответил на вопрос по поводу удовлетворённости количеством игрового времени в самарской команде. Также футболист рассказал, повлиял ли на «Крылья Советов» уход Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
«Доволен ли я своим игровым временем в «Крыльях Советов»? Это только начало второй части сезона. Посмотрим, что будет дальше. Цели — играть и забивать. В «Крыльях» меня всё устраивает.
Насколько сильно на команде сказался уход Пиняева и Глушенкова? На их место пришли не менее сильные игроки, так что сильно это на нас не сказалось», — приводит слова Владислава Шитова Sport24.
Напомним, «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Самарцы набрали 20 очков в 18 матчах.
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