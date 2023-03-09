«Пустые трибуны — это неприятно». Полузащитник «Динамо» Макаров — о Fan ID

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров поделился мнением о посещаемости стадионов клубов Российской Премьер-Лиги после введения закона о Fan ID.
«Конечно, пустые трибуны — это неприятно. Хочется, чтобы люди приходили и поддерживали команду. Но, к сожалению, решаем не мы», — сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, сейчас Fan ID, или паспорт болельщика, требуется на всех стадионах Российской Премьер-Лиги. Оформлять данный электронный документ должны все участники матча в рамках чемпионата России. На фоне этого нововведения многие активные болельщики российских клубов объявили бойкот матчей РПЛ до полной отмены Fan ID.
Ранее предложение о частичной отмене Fan ID высказал депутат от КПРФ Сергей Обухов.
- 9 марта 2023
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