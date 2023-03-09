Мбаппе получит € 100 млн в качестве бонуса лояльности, если не уйдёт из «ПСЖ» летом

«ПСЖ» намерен сохранить в своём составе звёздного нападающего Килиана Мбаппе, которым активно интересуется мадридский «Реал». В контракте 24-летнего француза с «ПСЖ» предусмотрен внушительный бонус лояльности, информирует The Sun со ссылкой на L'Equipe.

Парижане включили в соглашение с Мбаппе множество дополнительных опций. Так, например, в случае победы в Лиге чемпионов контракт Килиана с «ПСЖ» был бы автоматически продлён. В еврокубках французский клуб провалился, но и на этот случай было предусмотрено дополнительное условие — если Мбаппе останется в «Пари Сен-Жермен» летом, даже несмотря на неудачу в Лиге чемпионов, он получит бонус лояльности в размере € 100 млн.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года, куда перешёл из «Монако». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ». Видео: