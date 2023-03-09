Мбаппе получит € 100 млн в качестве бонуса лояльности, если не уйдёт из «ПСЖ» летом

«ПСЖ» намерен сохранить в своём составе звёздного нападающего Килиана Мбаппе, которым активно интересуется мадридский «Реал». В контракте 24-летнего француза с «ПСЖ» предусмотрен внушительный бонус лояльности, информирует The Sun со ссылкой на L'Equipe.
Парижане включили в соглашение с Мбаппе множество дополнительных опций. Так, например, в случае победы в Лиге чемпионов контракт Килиана с «ПСЖ» был бы автоматически продлён. В еврокубках французский клуб провалился, но и на этот случай было предусмотрено дополнительное условие — если Мбаппе останется в «Пари Сен-Жермен» летом, даже несмотря на неудачу в Лиге чемпионов, он получит бонус лояльности в размере € 100 млн.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года, куда перешёл из «Монако». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.
Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ». Видео:
- 9 марта 2023
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:44
-
11:31
-
11:30
-
11:27
-
11:24
-
11:01
-
11:01
-
11:00
-
10:43
-
10:31
-
10:21
-
10:09
-
10:05
-
10:00
-
09:53
-
09:51
-
09:40
-
09:36
-
09:33
-
09:22
-
08:42
-
08:30
-
08:06
-
07:59
-
07:06
-
06:49
-
06:40
-
06:22
-
05:49
-
05:33
-
04:55
-
04:42