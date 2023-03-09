Никита Баженов: Fan ID — это очень сырой закон. Будет замечательно, если отменят

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался на тему введения Fan ID. По его словам, закон о паспорте болельщика в России «очень сырой».

«Я всегда говорил, что Fan ID — это очень сырой закон. На трибунах очень мало болельщиков, поэтому хочется, чтобы как-то это всё доработали до автоматизма, чтобы всем было удобно. Очень много людей не может просто попасть на футбол по определённым причинам. Не из-за того, что не хотят, а просто потому, что это очень неудобно.

Верю ли я, что Fan ID отменят? Мне кажется, что не отменят. Но будет замечательно, если отменят. Для меня вообще это странная ситуация. Стадион ещё до Fan ID был одним из самых безопасных мест. Я и с детьми ходил с удовольствием. Не помню никаких проблем с болельщиками. Ну а пока всё очень грустно на стадионах», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.

Напомним, сейчас Fan ID, или карта болельщика, требуется на всех стадионах Российской Премьер-Лиги. Оформлять данный электронный документ должны все участники матча в рамках чемпионата России. На фоне этого нововведения многие активные болельщики российских клубов объявили бойкот матчей РПЛ до полной отмены Fan ID.