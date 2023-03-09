Фернандес — о победе над «Боруссией»: мы делали свою работу и следовали плану на игру

Аргентинский полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес рассказал, за счёт чего команда смогла добиться успеха в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0). «Челси» прошёл в четвертьфинал по сумме двух матчей — 2:1.

«Мы собираемся оставаться на победном пути и надеемся, что ситуация продолжит улучшаться. У наших тренеров был отличный план на игру.

Мы верили, что команда сможет это сделать. Мы защищались большой группой игроков, все вовремя возвращались назад. Мы просто должны были делать свою работу и следовать этому плану игры. Когда мы играем дома, это повышает уверенность команды. Мы играли очень хорошо, и мы верим в путь, над которым работаем.

Я действительно счастлив здесь и лучше узнаю своих товарищей по команде. Я чувствую себя более уверенно. Мы все чувствуем уверенность после второй победы подряд. Мы надеемся, что снова сможем стать чемпионами», — приводит слова Фернандеса 90min.