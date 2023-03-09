Relevo: «ПСЖ» может уволить Галтье. Тухель — кандидат на замену

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи проведёт сегодня, 9 марта, встречу с руководством клуба, чтобы решить дальнейшую судьбу главного тренера Кристофа Галтье после вылета из Лиги чемпионов. В двухматчевом противостоянии на стадии 1/8 финала команда уступила «Баварии» (0:1 – дома и 0:2 – на выезде).

Как утверждает Relevo, Аль-Хелаифи совершенно не понравилось то, что он увидел на поле в обоих матчах. Президент клуба недоволен тем, что команда не смогла доставить сопернику проблем и не забила ни одного гола в двух матчах. Самоотдача игроков и некоторые тренерские решения также вызывают у руководства вопросы. Считается, что лидерства в чемпионате Франции с отрывом в восемь очков может оказаться недостаточно для того, чтобы Галтье сохранил свой пост.

По мнению источника, если клуб примет решение уволить Галтье, вероятным кандидатом на замену станет немецкий тренер Томас Тухель, уже работавший в Париже.