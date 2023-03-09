Украинский футболист рассказал о драке с российским туристом в Турции

Нападающий «Шахтёра» и сборной Украины Даниил Сикан раскрыл подробности о драке с российским туристом в Турции. Напомним, около месяца назад в СМИ появилась информация, что украинский футболист избил россиянина в одном из турецких отелей. Позже сам Сикан поставил лайк под новостью о своей драке.

«Стоим, спокойно общаемся между собой, и тут мы слышим русскую речь, крики на русском. Рома (Роман Терновой, сотрудник «Шахтёра») говорит: «Это тот русский чувак. Я отсел, потому что была бы драка». А я уже на низком старте, потому что это такая быдлота… Не позволю, чтобы так вели себя в гостинице или ещё где-нибудь.

Он кричит: «Спартак» – чемпион, Россия – forever». Я сразу встаю, подхожу, слово за слово… Дальше я даю ему оплеуху. Он упал на плитку, попытался подняться, но у него не получилось. А через день их выгнали из гостиницы», — сказал Сикан в видео на YouTube-канале «Шахтёра».