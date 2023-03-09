Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Украинский футболист рассказал о драке с российским туристом в Турции

Украинский футболист рассказал о драке с российским туристом в Турции
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Шахтёра» и сборной Украины Даниил Сикан раскрыл подробности о драке с российским туристом в Турции. Напомним, около месяца назад в СМИ появилась информация, что украинский футболист избил россиянина в одном из турецких отелей. Позже сам Сикан поставил лайк под новостью о своей драке.

«Стоим, спокойно общаемся между собой, и тут мы слышим русскую речь, крики на русском. Рома (Роман Терновой, сотрудник «Шахтёра») говорит: «Это тот русский чувак. Я отсел, потому что была бы драка». А я уже на низком старте, потому что это такая быдлота… Не позволю, чтобы так вели себя в гостинице или ещё где-нибудь.

Он кричит: «Спартак» – чемпион, Россия – forever». Я сразу встаю, подхожу, слово за слово… Дальше я даю ему оплеуху. Он упал на плитку, попытался подняться, но у него не получилось. А через день их выгнали из гостиницы», — сказал Сикан в видео на YouTube-канале «Шахтёра».

Новость по теме
Украинский футболист лайкнул новость о том, что он избил россиянина в Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023