Украинский футболист рассказал о драке с российским туристом в Турции

Нападающий «Шахтёра» и сборной Украины Даниил Сикан раскрыл подробности о драке с российским туристом в Турции. Напомним, около месяца назад в СМИ появилась информация, что украинский футболист избил россиянина в одном из турецких отелей. Позже сам Сикан поставил лайк под новостью о своей драке.
«Стоим, спокойно общаемся между собой, и тут мы слышим русскую речь, крики на русском. Рома (Роман Терновой, сотрудник «Шахтёра») говорит: «Это тот русский чувак. Я отсел, потому что была бы драка». А я уже на низком старте, потому что это такая быдлота… Не позволю, чтобы так вели себя в гостинице или ещё где-нибудь.
Он кричит: «Спартак» – чемпион, Россия – forever». Я сразу встаю, подхожу, слово за слово… Дальше я даю ему оплеуху. Он упал на плитку, попытался подняться, но у него не получилось. А через день их выгнали из гостиницы», — сказал Сикан в видео на YouTube-канале «Шахтёра».
- 9 марта 2023
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