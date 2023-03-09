«У меня есть желание помочь Юричу». Президент «Торино» — о трансферах Миранчука и Влашича

Президент «Торино» Урбано Каиро прокомментировал возможность полноценного трансфера полузащитников Алексея Миранчука и Николы Влашича.
«Я очень амбициозен. У меня есть огромное желание добиться успеха, а также помочь Юричу (главному тренеру «Торино». — Прим. «Чемпионата») в его стремлениях. Надо подумать, что мы можем сделать, так как мир футбола переживает трудный период», — приводит слова Каиро Toro.
По сообщениям источника, за выкуп двух футболистов туринцам нужно заплатить € 27 млн. Влашич арендован у «Вест Хэма», Миранчук — у «Аталанты». «Торино» может продлить аренду одного из игроков, чтобы выкупить права на другого уже летом 2023 года.
В текущем сезоне 27-летний Миранчук провёл за туринцев 21 матч, забив четыре гола и отдав три результативные передачи. 25-летний Влашич сыграл в 25 встречах, забил четыре мяча и совершил четыре голевых паса.
Как россияне сыграли в топ-10 лигах Европы в прошедшем туре?
- 9 марта 2023
-
13:50
-
13:31
-
13:23
-
12:58
-
12:56
-
12:49
-
12:40
-
12:36
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:44
-
11:31
-
11:30
-
11:27
-
11:24
-
11:01
-
11:01
-
11:00
-
10:43
-
10:31
-
10:21
-
10:09
-
10:05
-
10:00
-
09:53
-
09:51
-
09:40
-
09:36
-
09:33
-
09:22
-
08:42
-
08:30
-
08:06
-
07:59