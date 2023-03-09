«У меня есть желание помочь Юричу». Президент «Торино» — о трансферах Миранчука и Влашича

Президент «Торино» Урбано Каиро прокомментировал возможность полноценного трансфера полузащитников Алексея Миранчука и Николы Влашича.

«Я очень амбициозен. У меня есть огромное желание добиться успеха, а также помочь Юричу (главному тренеру «Торино». — Прим. «Чемпионата») в его стремлениях. Надо подумать, что мы можем сделать, так как мир футбола переживает трудный период», — приводит слова Каиро Toro.

По сообщениям источника, за выкуп двух футболистов туринцам нужно заплатить € 27 млн. Влашич арендован у «Вест Хэма», Миранчук — у «Аталанты». «Торино» может продлить аренду одного из игроков, чтобы выкупить права на другого уже летом 2023 года.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук провёл за туринцев 21 матч, забив четыре гола и отдав три результативные передачи. 25-летний Влашич сыграл в 25 встречах, забил четыре мяча и совершил четыре голевых паса.

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