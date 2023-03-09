Александр Зуев — об уходе из «Химок»: разошлись хорошо, пожали руки, всё прошло адекватно

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев рассказал о своём уходе из «Химок». По словам футболиста, его уход из подмосковного клуба прошёл на положительной ноте.

«Деталей не хотелось бы раскрывать. Разошлись хорошо, пожали руки, подписали бумаги. Проблем при расторжении контракта не было. Всё прошло адекватно, спасибо руководству.

Понимаю ли я, как оказался в числе игроков, на которых перестали рассчитывать? Не знаю. У каждого тренера своё видение», — приводит слова Александра Зуева Sport24.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Зуев принял участие в 14 матчах в составе «Химок», не сумев отметиться результативными действиями. За «Крылья Советов» Зуев успел провести один матч. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 1 млн.