Кавазашвили: для «Спартака» ошибка Мешкова стала решающей, но его карьера не закончится

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал ошибку арбитра Виталия Мешкова в матче «Спартака» и «Урала» (2:2) в рамках Российской Премьер-Лиги. Мешков не засчитал гол нападающего красно-белых Александра Соболева в концовке встречи.

«Судья, который допускает серьёзную ошибку, должен нести наказание. «Спартак» идёт на втором месте и претендует на чемпионство, очки терять было никак нельзя. Для «Спартака» ошибка Мешкова стала решающей. Скорее всего, его отстранят до конца сезона. Но на этом его карьера не закончится. Спустя некоторое время его восстановят и дадут судить топ-матчи РПЛ, как это часто бывает. Мы даже не можем понять, была ли ошибка Мешкова технической или преднамеренной. В этом должны разобраться компетентные люди», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.