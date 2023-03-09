Россиянка Абдуллина сыграла за «Челси» в женской Суперлиге впервые за три месяца

Российская футболистка Алсу Абдуллина вышла на поле в составе женской команды «Челси» в матче с «Брайтоном». Игра проходила в Лондоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Россиянка вышла на поле лишь во второй раз в нынешнем розыгрыше Суперлиги.
Абдуллина вышла на замену на 76-й минуте игры, однако отметиться результативными действиями не сумела. В последний раз она появлялась на поле 3 декабря в игре с «Лестером» и записала на свой счёт результативную передачу.
Напомним, Алсу Абдуллина перешла в «Челси» в декабре 2021 года. Контракт россиянки с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Алсу играет на позиции защитника. В прошлом сезоне Суперлиги первое место занял «Челси». «Арсенал» и «Манчестер Сити» расположились на второй и третьей строчках соответственно.
- 9 марта 2023
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