Россиянка Абдуллина сыграла за «Челси» в женской Суперлиге впервые за три месяца

Российская футболистка Алсу Абдуллина вышла на поле в составе женской команды «Челси» в матче с «Брайтоном». Игра проходила в Лондоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Россиянка вышла на поле лишь во второй раз в нынешнем розыгрыше Суперлиги.

Абдуллина вышла на замену на 76-й минуте игры, однако отметиться результативными действиями не сумела. В последний раз она появлялась на поле 3 декабря в игре с «Лестером» и записала на свой счёт результативную передачу.

Напомним, Алсу Абдуллина перешла в «Челси» в декабре 2021 года. Контракт россиянки с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Алсу играет на позиции защитника. В прошлом сезоне Суперлиги первое место занял «Челси». «Арсенал» и «Манчестер Сити» расположились на второй и третьей строчках соответственно.