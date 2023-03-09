Мусиала установил рекорд «Баварии» по количеству обводок в матче плей-офф ЛЧ

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала совершил восемь удачных обводок в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:0). Мюнхенцы прошли в четвертьфинал, победив по сумме двух матчей — 3:0.
Как сообщает Opta Sport, ни одному игроку мюнхенского клуба не удавалось сделать больше успешных обводок в одном матче стадии плей-офф Лиги чемпионов с момента начала подсчёта статистики (статистика ведётся с сезона-2003/2004).
Для «Баварии» этот выход в четвертьфинал Лиги чемпионов стал уже 21-м, что является рекордом за всю историю турнира.
В текущем сезоне 20-летний Мусиала принял участие в 22 матчах Бундеслиги в составе «Баварии», забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. В Лиге чемпионов на счету полузащитника сборной Германии две результативные передачи в семи матчах.
- 9 марта 2023
-
15:15
-
15:03
-
14:57
-
14:50
-
14:47
-
14:40
-
14:29
-
14:28
-
14:26
-
14:13
-
13:54
-
13:54
-
13:50
-
13:31
-
13:23
-
12:58
-
12:56
-
12:49
-
12:40
-
12:36
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:44
-
11:31
-
11:30
-
11:27
-
11:24
-
11:01
-
11:01
-
11:00
-
10:43
-
10:31
-
10:21
-
10:09