Булыкин — о матче с Ираком: здорово, что Россия будет играть не со своим вторым составом

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Ирака. По последней информации, игра состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.

«Здорово, что Россия будет играть с другой сборной, а не со своим вторым составом. Хотелось бы увидеть мотивированных футболистов. И самое главное — нашу победу. Матчи с Узбекистаном и Таджикистаном — это одно, но нужно радовать болельщиков в тяжёлое время для российского футбола.

Хорошо, если у болельщиков будут все условия, чтобы прийти на стадион и поддержать команду», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сборная России отстранена от участия в официальных международных матчах. Российская команда не примет участия в отборочном цикле Евро-2024, а также пропустила розыгрыш Лиги наций и ЧМ-2022.