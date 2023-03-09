Булыкин — о матче с Ираком: здорово, что Россия будет играть не со своим вторым составом

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Ирака. По последней информации, игра состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.
«Здорово, что Россия будет играть с другой сборной, а не со своим вторым составом. Хотелось бы увидеть мотивированных футболистов. И самое главное — нашу победу. Матчи с Узбекистаном и Таджикистаном — это одно, но нужно радовать болельщиков в тяжёлое время для российского футбола.
Хорошо, если у болельщиков будут все условия, чтобы прийти на стадион и поддержать команду», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, сборная России отстранена от участия в официальных международных матчах. Российская команда не примет участия в отборочном цикле Евро-2024, а также пропустила розыгрыш Лиги наций и ЧМ-2022.
- 9 марта 2023
-
15:15
-
15:03
-
14:57
-
14:50
-
14:47
-
14:40
-
14:29
-
14:28
-
14:26
-
14:13
-
13:54
-
13:54
-
13:50
-
13:31
-
13:23
-
12:58
-
12:56
-
12:49
-
12:40
-
12:36
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:44
-
11:31
-
11:30
-
11:27
-
11:24
-
11:01
-
11:01
-
11:00
-
10:43
-
10:31
-
10:21
-
10:09