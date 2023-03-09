Игонин — о матче с Ираком: здорово, что сборная России снова может играть у себя дома

Генеральный секретарь Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Ирака. По последней информации, игра состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.
«Здорово, что сборная России снова может играть матчи у себя дома. Мы адаптируемся к условиям, в которых находимся. Нам всё-таки интересно посмотреть, что у нас происходит в сборной: какие произошли изменения, да и какой она видится главному тренеру в ближайшем будущем. Думаю, болельщики должны прийти и получить удовольствие как от пребывания на стадионе, так и от самой игры.
Что касается уровня Ирака, то соперники сейчас немножко сложнее. С другой стороны, мы всё время ориентированы на европейский футбол и на их лучшие сборные. Прошедший чемпионат мира показывает, что сборные, которые мы сейчас обсуждаем, в том числе Ирак, развиваются достаточно быстро. Футбол у них очень хорошего качества. Не стоит забывать, что во всём мире футбол развивается — нам нужно за этим обязательно следить», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.
- 9 марта 2023
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