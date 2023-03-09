Зюганов: нужно прекращать цеплять на граждан «электронную бирку» и отменять Fan ID

Председатель Центрального комитета КПРФ, руководитель фракции партии в Госдуме Геннадий Зюганов прокомментировал ситуацию с Fan ID в Российской Премьер-Лиге.
«Нужно прекращать под разными предлогами пытаться нацепить на наших граждан «электронную бирку» и отменять закон о Fan ID. Важно слышать и слушать голос народа, в данном случае футбольных болельщиков, которые однозначно против таких «новшеств», — приводит слова Зюганова телеграм-канал «Дай Ударить».
Напомним, ранее депутат КПРФ Сергей Обухов предложил частично отменить Fan ID на внутренних матчах в России. Сейчас паспорт болельщика требуется на всех стадионах Российской Премьер-Лиги. На фоне нововведения многие активные болельщики российских клубов объявили бойкот матчей РПЛ до полной отмены Fan ID.
- 9 марта 2023
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