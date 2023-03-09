Канчельскис: Пиняеву надо бежать в Европу и пробовать свои силы там

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что нападающему «Локомотива» Сергею Пиняеву стоит попробовать свои силы в европейских чемпионатах.
«Пиняев, конечно, талант. Видно, что на поле он соображает чуть быстрее остальных. Не скажу, что это прямо звезда поколения, но задатки для хорошего будущего в нём есть. Главное — не пересидеть в Российской Премьер-Лиге. Тут его будут убивать деньгами, но ему обязательно надо бежать в Европу и пробовать свои силы там.
Интерес «Манчестер Юнайтед»? Думаю, это уже в прошлом. В Англию сейчас не позовут, но есть и другие хорошие чемпионаты. Но все эти слухи не имеют ничего конкретного. Нужно реальное предложение на бумаге», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт»
- 9 марта 2023
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