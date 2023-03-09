Экс-игрок «Спартака»: однажды самолёт попал в турбулентность. Меня трясло, Джано молился

24-летний либерийский экс-нападающий «Спартака» Сильванус Нимели поделился воспоминаниями о единственном матче за основную команду красно-белых. Футболист рассказал, что ему запомнился не столько сам матч, сколько перелёт. Тогда самолёт «Спартака» попал в зону турбулентности.
«Это была игра с «Рубином» в 2018 году. Тогда Массимо Каррера ушёл, и команду тренировал испанец, забыл его имя (Рауль Рианчо). Я вышел на замену, мы сыграли вничью 1:1. Глушаков и Ещенко подбадривали меня, сказали, что всё хорошо. Но мне больше запомнился наш перелёт обратно в Москву: спустя 30 минут после взлёта мы попали в зону турбулентности, а я это просто ненавижу!
Турбулентность была настолько жёсткая, что меня просто трясло от страха. Мне было страшно, но ещё страшнее было Джано, который сидел за мной, он просто начал молиться! В какой-то момент мне показалось, что он даже плакал. К счастью, вскоре это всё закончилось, и мы нормально долетели», — приводит слова Нимели Metaratings.
- 9 марта 2023
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