Дибала — о Месси в сборной: он наш капитан и много значит для нас и для болельщиков

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал о значении Лионеля Месси для национальной команды.

«Продолжит ли Месси выступать за сборную? Думаю, да. Я надеюсь на это. Мы хотим, чтобы он был с нами. Очевидно, он наш капитан и много значит для нас и для болельщиков. Мы надеемся на это.

В раздевалке Лео всегда был одинаковым: позитивным, открытым с командой, искренним. Иногда, когда вы выигрываете или проигрываете, камеры по-разному видят вас. СМИ могут говорить что угодно, но он всегда старался тянуть сборную вперёд.

В последние годы мы радуемся за него, ведь он выигрывает титулы. Нам нравится видеть его счастливым и празднующим победы с национальной командой. Это то, чего он хотел больше всего», — приводит слова Дибалы Marca.