Дибала — перед матчем с «Реалом Сосьедад»: любой из нас может пройти

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Реалом Сосьедад».

«Кто фаворит? Мы находимся в очень похожей ситуации: боремся за высокие места в чемпионатах и также претендуем на Лигу Европы. У обоих клубов есть важные игроки, которые могут изменить ситуацию. Любой из нас может пройти, и будем надеяться, что это будем мы.

Я видел их последние матчи, у них очень хорошая манера игры. Мне нравятся команды, которые пытаются играть, стараются быть активными. Не думаю, что кто-то поставил бы «Реал Сосьедад» на такое место в начале чемпионата («Реал Сосьедад» идёт на четвёртом месте в Ла Лиге. — Прим. ред.). У них есть опытные игроки, такие как Давид Сильва, которые очень упрощают игру на поле. Он игрок, которым я восхищаюсь, и, конечно же, нам придется о нём позаботиться. Их тренер поставил атакующую игру с мячом и с большим давлением. Это футбол, который я люблю смотреть.

Могу ли представить, что «Рома» выиграет Лигу Европы? Было бы что-то невероятное. Я представляю город, который взорвётся также как Буэнос-Айрес. Они заслужили бы это, и, надеюсь, мы сможем дать им это», — приводит слова Дибалы Marca.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Реалом Сосьедад» пройдёт сегодня, 9 марта, в Риме. Начало — 20:45 мск.