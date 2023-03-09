Погребняк: болельщики придут на матч России с Ираком — должны были соскучиться по сборной

Бывший нападающий «Зенита», «Штутгарта», «Фулхэма» и сборной России по футболу Павел Погребняк поделился мнением о товарищеском матче национальной команды с Ираком, который состоится в Санкт-Петербурге.

«Круто, что сыграем со сборной Ирака. Думаю, народ придёт на этот матч в Санкт-Петербурге. Болельщики должны были соскучиться по играм сборной. На данный момент без разницы какой соперник, главное — игровая практика для футболистов. Хотелось бы, чтобы наша сборная одержала в этом матче победу», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, встреча между сборными России и Ирака состоится на «Газпром Арене» 26 марта. Также команда Валерия Карпина сыграет с командой Ирана 23 марта в Тегеране.