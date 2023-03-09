Погба не сыграет с «Фрайбургом» из-за опоздания на тренировку. У Поля два матча в сезоне

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не попал в заявку клуба на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Фрайбургом».

Как сообщает в соцсетях журналист Джованни Альбанезе, главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри таким образом применил к французу дисциплинарное наказание за опоздание на тренировку. Отметим, что 1 марта Погба впервые за 280 дней сыграл в официальном матче. Француз вышел на поле во встрече итальянской Серии А с «Торино» (4:2). Затем он сыграл в матче с «Ромой» (0:1).

Погба вернулся в «Ювентус» летом 2022 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. С момента возвращения до матча с «Торино» он не провёл ни одной минуты из-за различных травм.

Встреча между «Ювентусом» и «Фрайбургом» состоится сегодня, 9 марта, в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Начало — в 23:00 мск.

Погба отказался оставить автограф на футболке «МЮ» для фаната: