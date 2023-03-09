Депутат ЛПДР: с помощью правильной пропаганды можно продвинуть Fan ID в обновлённом виде
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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов прокомментировал введение Fan ID на стадионах клубов Российской Премьер-Лиги.
«Считаю, что с введением Fan ID можно было бы взять тайм-аут на год-два и с помощью правильной пропаганды и работы с болельщиками продвинуть внедрение паспорта болельщика в обновлённом виде. Да, существует проблема драк и хулиганства на стадионах. Да, нужно работать с фан-сообществом. Но радикальные методы, которыми внедрялись паспорта болельщиков, нужно пересмотреть», — приводят слова Чернышова «РИА Новости Спорт».
Ранее за отмену карты болельщика на матчах РПЛ высказался депутат Виталий Милонов, глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, а также депутат КПРФ Сергей Обухов.
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