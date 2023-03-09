Созин: вчера был на хоккее. Там и без Fan ID не было никаких хулиганов, а пришло 10 тысяч

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался по поводу Fan ID. По его мнению, система паспортов болельщика, которая есть на сегодняшний день, — это геноцид российского футбола. Созин заявил, что Fan ID убивает не только посещаемость матчей, но и равноправие между болельщиками.

«Я никогда не высказывался о Fan ID. Да, много читал про безопасность, хотя всё это от лукавого. Вчера, например, был на хоккейном матче «Динамо», так там и без Fan ID не было никаких хулиганов, а пришло тысяч 10 человек. Но я не об этом.

Почему-то РФС и Минспорта молчат о том, что для похода на футбол теперь обязателен смартфон. Вообще-то для тысяч людей за пределами Москвы и Питера иметь смартфон – роскошь, не каждый может позволить себе такое даже за несколько тысяч рублей. А если нет смартфона – нужен компьютер и принтер, это ещё дороже. А если и этого нет – надо искать место, куда надо пойти и распечатать этот «паспорт». Об этом кто-то вообще думал?!

Есть конкретная ситуация — ко мне приехали знакомые из города Верея. Это маленький город в Подмосковье. Приехали простые люди, которые захотели сходить на матч ЦСКА и «Крыльев». И вот смартфона у них нет, идти куда-то печатать этот паспорт (я молчу про все остальные трудности с фотографиями и их загрузкой) неудобно. И тоже стоит денег. Почему такие простые болельщики, которые живут в маленьких городах, должны страдать? Кто это придумал?

Fan ID сегодня – это в чистом виде геноцид российского футбола. Паспорт болельщика убивает не только посещаемость, но и равноправие. Видимо, у нас забыли, что не все работают чиновниками или в нефтяных компаниях, поэтому простым болельщикам купить нужную для похода на футбол технику просто-напросто тяжело. В итоге получается, что Fan ID — это не просто неудобно, но ещё и дорого. И никому не нужно», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».