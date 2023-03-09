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Билялетдинов: «Локомотив» готов к возобновлению сезона. Пошли положительные сдвиги

Билялетдинов: «Локомотив» готов к возобновлению сезона. Пошли положительные сдвиги
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Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча железнодорожников с «Ахматом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги.

«Будет ли тяжело «Локомотиву» в Грозном с «Ахматом»? Мне кажется, наоборот, легче. Грозненцы в домашних матчах стараются играть в атакующий футбол. Это скажется на игре «Локомотива», и футболисты будут использовать эти свободные зоны в обороне «Ахмата».

Победа над «Ростовом» придаст команде положительный импульс? Дело в том, что «Локомотиву» надо ещё набрать 15-16 очков. Смогут ли это донести до футболистов? «Локомотив» готов к возобновлению сезона, это было видно по матчам чемпионата и кубка. Мне нравится, что уже пошли положительные сдвиги», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Матч 19-го тура РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» состоится в Грозном в субботу, 11 марта. Начало — в 16:30 мск.

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