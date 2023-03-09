«Это было приятно». Де Лигт — о своём спасении в матче «Баварии» с «ПСЖ»

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт прокомментировал эпизод со своим участием, произошедший в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ» (2:0) в концовке первого тайма.

«Это было очень, очень приятно. Когда мой партнёр по команде теряет мяч, я должен быть готов подстраховать его. Сегодня получилось идеально. К счастью, тот удар не был слишком сильным, а я оказался в нужном месте. Это был мой вечер», — приводит слова де Лигта «твиттер» Bayern&Germany.

Напомним, в конце первой половины матча с «ПСЖ» голкипер «Баварии» Ян Зоммер допустил грубую ошибку, потеряв мяч. Снаряд оказался у полузащитника парижан Витиньи, который пробил по практически пустым воротам, но де Лигт вынес мяч с самой линии ворот, не позволив сопернику открыть счёт.

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