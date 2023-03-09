«Байер» — «Ференцварош»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 9 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором немецкий «Байер» примет венгерский «Ференцварош», возглавляемый российским специалистом Станиславом Черчесовым. Встреча пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Стартовый свисток главного арбитра игры Давиде Массы прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Байер» начинал свой европейский сезон в Лиге чемпионов, по итогам группового этапа которой занял третье место группы В, уступив первые две позиции «Порту» и «Брюгге». После этого леверкузенский клуб продолжил своё выступление в 1/16 Лиги Европы, где сломил сопротивление французского «Монако», за который выступает полузащитник Александр Головин (5:5 по итогам двух матчей, 5:3 в серии пенальти).

«Ференцварош» стартовал в Лиге Европы с этапа раунда плей-офф, где по сумме двух встреч обыграл ирландский «Шэмрок Роверс» (4:1). После этого подопечные Станислава Черчесова стали победителями группы Н, в которой обошли «Црвену Звезду», «Монако» и «Трабзонспор».