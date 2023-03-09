«Байер» — «Ференцварош»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 9 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором немецкий «Байер» примет венгерский «Ференцварош», возглавляемый российским специалистом Станиславом Черчесовым. Встреча пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Стартовый свисток главного арбитра игры Давиде Массы прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Байер» начинал свой европейский сезон в Лиге чемпионов, по итогам группового этапа которой занял третье место группы В, уступив первые две позиции «Порту» и «Брюгге». После этого леверкузенский клуб продолжил своё выступление в 1/16 Лиги Европы, где сломил сопротивление французского «Монако», за который выступает полузащитник Александр Головин (5:5 по итогам двух матчей, 5:3 в серии пенальти).
«Ференцварош» стартовал в Лиге Европы с этапа раунда плей-офф, где по сумме двух встреч обыграл ирландский «Шэмрок Роверс» (4:1). После этого подопечные Станислава Черчесова стали победителями группы Н, в которой обошли «Црвену Звезду», «Монако» и «Трабзонспор».
- 9 марта 2023
-
18:23
-
18:11
-
18:05
-
18:05
-
17:59
-
17:50
-
17:45
-
17:35
-
17:30
-
17:18
-
17:17
-
17:14
-
17:13
-
17:10
-
17:07
-
17:04
-
16:57
-
16:57
-
16:50
-
16:47
-
16:46
-
16:32
-
16:31
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:18
-
16:10
-
16:05
-
15:57
-
15:47
-
15:46
-
15:38
-
15:15
-
15:03