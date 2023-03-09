«Надеемся, что Черчесов совершит чудо». Булыкин — о шансах «Ференцвароша» с «Байером» в ЛЕ

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Байер» примет венгерский «Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов.

«Конечно, буду смотреть «Байер» — «Ференцварош». Возможности «Байера» на проход дальше выглядят получше, но шансы есть всегда. Даже слабые команды обыгрывали чемпионов. Надеемся, что Черчесов совершит чудо», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Встреча между «Байером» и «Ференцварошем» состоится сегодня, 9 марта, на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Стартовый свисток арбитра о начале игры прозвучит в 20:45 по московскому времени.