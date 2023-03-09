Санкт-петербургский «Зенит» оказал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. Об этом сообщает Sozcu. Сине-бело-голубые направили средства на помощь детям, пострадавшим от землетрясения в Хатае. «Зенит» передал бывшему футболисту «Галатасарая» и «Бешикташа» Гекхану Зану футбольный мяч, пальто, шапочки и перчатки для раздачи детям, пострадавшим от бедствия.
«Все дети в зоне землетрясения просили у нас футбольные мячи. Мы благодарим «Зенит», который не остался равнодушным к нашей просьбе, за то, что заставил наших ребят немного посмеяться в тяжёлых условиях», — прокомментировал Зан жест российского клуба.
По итогам 18-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (45 очков).
Все хет-трики Артёма Дзюбы в Российской Премьер-Лиге
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