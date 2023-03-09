Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» оказал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

«Зенит» оказал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
Аудио-версия:
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» оказал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. Об этом сообщает Sozcu. Сине-бело-голубые направили средства на помощь детям, пострадавшим от землетрясения в Хатае. «Зенит» передал бывшему футболисту «Галатасарая» и «Бешикташа» Гекхану Зану футбольный мяч, пальто, шапочки и перчатки для раздачи детям, пострадавшим от бедствия.

«Все дети в зоне землетрясения просили у нас футбольные мячи. Мы благодарим «Зенит», который не остался равнодушным к нашей просьбе, за то, что заставил наших ребят немного посмеяться в тяжёлых условиях», — прокомментировал Зан жест российского клуба.

По итогам 18-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (45 очков).

«Спартак» страдает от судей чаще, чем «Зенит». Таблица ошибок арбитров после 18-го тура «Спартак» страдает от судей чаще, чем «Зенит». Таблица ошибок арбитров после 18-го тура

Все хет-трики Артёма Дзюбы в Российской Премьер-Лиге

9
0
2
0
12
0
Поделиться
Теги Футбол РПЛ ФК Зенит •••

Заглавное фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Источник: Sözcü

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023