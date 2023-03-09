«Челси» может продать Маунта летом за € 50 млн. Претенденты — «МЮ» и «Ливерпуль»

Лондонский «Челси» готов будет рассмотреть предложения о продаже полузащитника Мэйсона Маунта в летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание The Guardian.

По информации источника, «Челси» и Маунт не могут договориться о продлении контракта, который истекает летом 2024 года. Стороны расходятся в размере заработной платы. Футболист, который сейчас является одним из самых низкооплачиваемых игроков в команде, хочет получать по новому контракту больше € 200 тыс, предлагаемых «Челси». В связи с этим «аристократы» готовы будут рассмотреть возможность продажи 24-летнего футболиста, главными претендентами на которого являются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

У Маунта три гола и шесть результативных передач в 32 матчах в текущем сезоне.

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