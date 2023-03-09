Рамос — после поражения «ПСЖ» от «Баварии»: мы играли не на уровне Лиги чемпионов
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Испанский защитник французского «ПСЖ» Серхио Рамос принёс извинения болельщикам парижского клуба после поражения от мюнхенской «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2).
«Этот результат стал для нас глубоким разочарованием так же, как и для вас. Мы играли не на уровне Лиги чемпионов. Мы были не внимательны к деталям, мы не смогли достигнуть цели. Это больно, но чемпионы поднимаются после поражений и становятся сильнее. Мы ещё вернёмся!» — написал Рамос на своей странице в социальных сетях.
«ПСЖ» проиграл «Баварии» в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Дома парижане уступили 0:1. «ПСЖ» выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов на данной стадии второй раз подряд.
Рамос толкнул фотографа после поражения от «Баварии»
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