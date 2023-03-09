«В сборной России должны играть только русские». Сычёв — о Малкоме и Клаудиньо

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв выступил против натурализации бразильских игроков санкт-петербургского «Зенита» Малкома и Клаудиньо, заявив, что в национальной команде должны играть только россияне.

«Натурализация Малкома и Клаудиньо? Это не очень хорошо. Мы должны воспитывать своих футболистов. Хотелось бы, чтобы в сборной России играли только русские. При этом, мы помним примеры Фернандеса и Гильерме, которые приносили пользу. Посмотрим, как будет с Малкомом и Клаудиньо. Я не думаю, что это история про сборную. Больше про статус легионера. Но если Карпин начнет их вызывать — конкуренция пойдет на пользу нашим молодым», — приводит слова Сычёва Sport24.

Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России не раньше 2024 года в случае первого и 2026 года в случае второго.