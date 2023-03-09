«Спартак»: продажа билетов не зависит от того, попадут ли зрители в телетрансляцию
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, планирует ли клуб продавать билеты только на сектора, которые попадают в телевизионную картинку.
«У нас с прошлого года, когда были ограничения по вместимости, действует поэтапная продажа билетов. Сначала реализуем нижние сектора трибун A,C и D. Если они заполняются, открываем продажу верхних секторов. Ключевой фактор — спрос. ТВ-картинка в данном случае не играет роли», — цитирует Зеленова Metaratings.
По итогам 18-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (45 очков). На втором месте остался московский «Спартак» (37), в эти выходные сыгравший вничью с «Уралом» (2:2).
Федун не стал отвечать на вопрос, почему решил продать «Спартак»:
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